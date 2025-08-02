حريق يلتهم أحد البساتين في قضاء الدير شمال البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً التهم مساحة واسعة بأحد البساتين في قضاء الدير شمال ".وأضاف، أن "الحريق اتسع واتجه على البساتين القريبة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق للسيطرة عليه".وتابع، أنه "لا توجد إصابات او وفيات ضمن الحريق، والخسارة مادية فقط".