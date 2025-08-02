بابل.. إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي عبر سيطرة

وقالت القيادة في بيان، "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية الثروات الوطنية، أحبطت مفارز سيطرة حلة – قادسية التابعة لقيادة شرطة محاولة تمرير منتوج نفطي مجهول النوعية والكمية بواسطة عجلة حوضية، مُجهزة بخزان غير مخصص لنقل المشتقات النفطية، ومصمم أصلاً لنقل المياه الثقيلة في مخالفة صريحة للضوابط والتعليمات".وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفق السياقات المعتمدة".