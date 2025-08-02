وفاة منتسب بعد إصابته بحريق في البصرة

أفاد مصدر محلي، بوفاة منتسب أمني بعد إصابته بحريق اندلع قبل أيام في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة ثاني منتسب متأثرا بإصابته بحريق اندلع داخل محطة وقود في ". وكانت البصرة شهدت في 28 تموز الماضي حريقا اندلع في محطة للوقود.