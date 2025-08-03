المرور العامة تخاطب المواكب: لا توزعوا الطعام في الشوارع الرئيسية

وتألف بيان المرور من أربع تعليمات جاء فيها:-1 ان التزامكم بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من وتعاونكم مع قواتنا الأمنية هو واجب شرعي ووطني واخلاقي-2لا تقم بالتوزيع في الشوارع الرئيسية التي خصصت لسير المركبات فهذا يسبب ازدحام كبير وقد تعرض نفسك للخطر 3 اخبار القوات الأمنية بكل شيء مشبوه أو إنك قد شككت فيه هو دليل حرصك على سلامة الجميع.4 - لا تسير في الأماكن التي لم يتم تخصيصها للزوار فان سلامتك وسلامة اخوتك الزائرين مسؤوليتنا جميعاً.