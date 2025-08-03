عوائل ضحايا فاجعة الكوت يطالبون بإصدار أمر قبض بحق المحافظ السابق

وجاء في وثيقة اطلعت عليها ، موجهة إلى قاضي ، ما نصه: "أنا المحامي حازم ، بصفتي وكيلاً عن المدعية بالحق الشخصي من ذوي ضحايا فاجعة هايبر ماركت الكوت، اتشرف بعرض الآتي: سبق وان تقدمت موكلتنا بشكوى جزائية ضد المدعو عودة المياحي بصفته المحافظ السابق لمحافظة ، متهمين اياه بالإهمال الجسيم والتقصير في اداء واجباته الادارية والرقابية، والذي كان سبباً مباشراً في وقوع الفاجعة المأساوية التي أدت الى وفاة واصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء".وأضافت الوثيقة: "وحيث أن الشكاوى الجزائية قدمت أمام محكمتكم الموقرة منذ مدة ولم يتم لغاية الآن اتخاذ اجراء بحق المشكو منه. هناك أدلة وقرائن وشهادات تفيد بتقصيره ومخالفة لواجبات الوظيفة العامة".وبحسب الوثيقة، فإن "الجريمة تدخل في نطاق المادة 411 من قانون العقوبات العراقي بوصفها جريمة ناشئة عن الاهمال والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة".وتابعت: "واستناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للقاضي اصدار أمر قبض في الحالات التي يجوز فيها توقيف المتهم تلتمس من محكمتكم الموقرة إصدار أمر قبض بحق المشكو منه (محمد جميل عودة المياحي)".