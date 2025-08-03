نقابة المحامين تقاطع الانتداب أمام المحاكم العسكرية والأمن الداخلي

أعلنت ، الأحد، عن مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.

وجاء في بيان للنقابة، "قرار نقابي حاسم، مجلس يُعلن مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي".

وعزا البيان ذلك "احتجاجًا على عدم صرف أتعاب المحامي المنتدب وتعطيل حقوقه القانونية"، معتبرا أن "ما جرى لم يكن خيارا بل ضرورة مفروضة لحماية كرامة المحامي".

أدناه نص بيان النقابة..