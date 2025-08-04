نقيب الصيادلة لخريجي السادس: لا تدرسوا الصيدلة.. لن تحصلوا على تعيين ولا عمل بالقطاع الخاص

وقال نقيب الصيادلة الصائغ في تدوينة تابعتها : "أبنائنا و بناتنا خريجي السادس العلمي و عوائلهم الكريمة، وانتم تقررون الكلية التي ستقدمون عليها، فكروا جيداً قبل التقديم على كليات الصيدلة".وأضاف انه "بعد ٥ سنوات من الان لن يكون الحكومي متاحاً لكم، و ستكون الفرص في القطاع الخاص شبه معدومة"، مضيفا: "مستقبلكم انتم تصنعونه باختياركم، فاحسنوا الاختيار".