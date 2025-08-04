التقاعد تعلن بدء صرف رواتب شهر آب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "نعلُن اليوم الاثنين الموافق ٤ آب ٢٠٢٥ عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب وبشكل تدريجي".ودعت الهيئة، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في والمحافظات لاستلام رواتبهم".وأعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين 4 آب 2025، أن في وزارة المالية، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2025.