الشيخ حمودي يدعو السفير السويسري للتعاون في تعقب الأموال العراقية

وذكر بيان لمكتب الشيخ ، أنه "استقبل دانييل هون سفير في ، وهنأه بالعيد الوطني السويسري، وبحثا سبل تنمية علاقات البلدين، معتبراً إعادة افتتاح السفارة بعد غياب 33 عاما مؤشرا على أهمية العراق وما آل إليه من استقرار ودور مؤثر إقليميا ودوليا".وأكد الشيخ حمودي ان "العراق نجح خلال الثلاث سنوات الأخيرة في ترسيخ حالة استقرار لم ينعم بمثلها منذ 1980، رغم ما شهدته المنطقة من اضطرابات في ولبنان وسوريا، لافتا إلى أن تغليب الحكمة ولغة القانون والحوار وروح التعاون هو ما حفظ تماسك البلد وتجاوز به التحديات".وأبدى الشيخ حمودي "حرصه على انفتاح سويسرا على العراق للاستفادة من تجاربها في القطاع المالي والمياه والسياحة والصناعة الدوائية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التعاون في تعقب الأموال العراقية المهربة إلى البنوك السويسرية وتسهيل إعادتها للدولة، وتعزيز الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة".