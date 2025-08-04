وزير الداخلية يوجه بتنظيم ساحات نقل زائري الأربعين والمواكب الحسينية

وقال لوزير الداخلية في بيان ورد لـ ، ان " رئيس للزيارات المليونية ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة الخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بحضور رئيس اللجنة والشيخ وعدد من وكلاء الوزارات وقائد وقادة المحاور وممثل عن ونواب والمحافظين".وأكد وزير الداخلية أن "ذروة الزيارة بدأت بالتصاعد ويجب أن يكون هناك تنظيم لعمل ساحات نقل الزائرين وتوفير المرائب المهيأة بشكل تام، التي تحتوي على جميع الخدمات الضرورية"، مشدداً على أن "تكون هناك إدارة صحيحة في عملية النقل لتخفيف معاناة الزائرين خاصة أنهم بحاجة الى الراحة بعد أيام من السفر والتنقل".وأكد على "ضرورة أن يكون الثقل الأكبر في الجهود خلال نقل زائري الأربعين ومراعاة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة".وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة جميع ما يتعلق بإنجاح زيارة الأربعين من الناحية الخدمية وتنظيم تواجد وحركة المواكب الحسينية بعيداً عن الطرق الرئيسة، وخلق انسيابية عالية لجموع المعزين، موجهاً الجميع "بالإسهام في عملية نقل الزائرين وتسهيل حركتهم".