العراق يغلق 5 الاف بناية ومشروع

وقال مدير نؤاس صباح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "لجان ، تواصل عمليات إغلاق المباني والمشاريع التي لا تستوفي شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في والمحافظات الأخرى تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إغلاق قرابة 5 آلاف مبنى ومشروع مخالف لمعايير السلامة".وأكد صباح، أن "المشاريع المخالفة لن يُسمح لها باستئناف أنشطتها إلا بعد تلبية شروط السلامة المطلوبة، وفقًا لاستبيانات الكشف الميداني التي تنفذها لجان الدفاع المدني".وأكد، أن "المديرية قامت بإبلاغ الجهات المعنية بأهمية إزالة المخالفات، والتي تشمل استخدام ألواح السندويج بنل وتغليف الإيكوبوند سريع الاشتعال، فضلاً عن ضرورة توفير مستلزمات الإطفاء".