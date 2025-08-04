تفاصيل جديدة عن مقتل الفنانة العراقية بسوريا.. ما علاقة عاملة تنظيف؟

وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عاتكة، إن "فرع المباحث الجنائية تحرك فور تلقيه بلاغاً بوجود جثة داخل منزل الفنانة، حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة المراقبة المحيطة"، وفق ما نقلته وكالة " " الرسمية.وأضاف أن "التحقيقات الأولية قادت إلى الاشتباه بعاملة كانت تساعد الضحية في أعمال التنظيف، والتي اعترفت لاحقاً بأنها نسقت مع شخص آخر لارتكاب الجريمة بهدف السرقة".وأكد أنه "جرى توقيف المتورطين في الجريمة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".