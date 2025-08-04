ثلاثة مداخل امام زائري الاربعينية

وقال السعداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، "زرنا اليوم ، حيث تستنفر الوزارة كوادرها كافة لغرض تفويج الزائرين من المحافظات الجنوبية بثلاثة مداخل:الأول: (بصرة، سوق الشيوخ، ثم إلى المقدسة).المدخل الثاني: (المدينة، ، ، ثم إلى كربلاء ،المدخل الثالث: (العمارة، الفجر، ، ثم إلى كربلاء المقدسة)".وأضاف السعداوي "هذا العام تم تحديث خطة من خلال تفويج الزائرين ابتداء من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء المقدسة، ثم تفويج عكسي بعد انتهاء الزيارة الأربعينية".وأكد السعداوي، أن "وزارة النقل مستعدة بشكل تام لخدمة زوار الإمام الحسين (ع) مع اقتراب الزيارة الأربعينية من خلال استنفار جميع امكانات الوزارة سواء كانت باصات نقل المسافرين والوفود أو أو الخطوط الجوية أو السكك أو أو البحري"، لافتًا إلى أن "جميع شركات الوزارة المعنية بالزيارة الأربعينية تم إعدادها واستنفارها بالكامل لغرض الزيارة الأربعينية المقبلة".