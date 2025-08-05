تحرك عراقي لاستعادة صدارة إنتاج التمور عالميًا

وقال الوكيل الإداريُّ للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "العقد يهدف إلى تسريع وتيرة إعادة تأهيل قطاع النخيل من خلال توريد فسائل عالية الجودة يتمّ إنتاجها بالتقنيَّة النسيجيَّة". مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تأتي دعمًا للفلّاحين وتشجيعًا على التوسّع الزراعيِّ".وتابع أنَّ " يضمّ اليوم (22) مليون نخلةٍ، ويحتلّ المرتبة الرابعة عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ هذا العدد تراجع إلى (13) مليونًا بحلول عام (2003)، قبل أنْ يعاود الارتفاع تدريجيًا ليبلغ (20) مليونًا في (2022)، ويستمرّ في التزايد".