مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انه "بالتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشر لجريمة الابادة الجماعية بحق المكون الايزيدي التي ارتكبتها العصابات الإرهابية، تم الإعلان عن الوجبة الثامنة من مطابقات الحمض النووي لاسماء ( 22 ) مغدورا من المكون الايزيدي الذين قضوا على يد تلك العصابات اثناء سيطرتها على ".وأضافت انه "تم الاتصال بذويهم هاتفيا لتسليم الجثامين اليهم في محل سكناهم في قضاء ، حيث ستقوم دائرة الطب العدلي بنقل الجثامين الى هناك وسيكون التسليم من قبل للمقابر الجماعية وفق تشييع خاصة في الايام المقبلة".يذكر ان المطابقات تظهر بعد عمليات فنية معقدة لاستخلاص الحمض النووي (DNA) من رفات الضحايا التي انتشلت من المقابر الجماعية ومقارنتها مع عينات الدم المرجعية المقدمة من ذوي الضحايا.ودعت الدائرة "ابناء المكون الايزيدي الى الاسراع بتقديم عينات الدم المرجعية من ذوي المفقودين والتعاون مع الفريق الوطني للمقابر الجماعية المكون من دائرة الطب العدلي ودائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين في ".