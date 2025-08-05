الرصد الزلزالي يسجل 8 هزات أرضية

وذكر القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 8 هزات أرضية توزعت على طول الحدود العراقية التركية والعراقية الايرانية على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد".وأضافت ان "قوة الهزات تراوحت بين 1.2 الى 3.2 درجة على مقياس ريختر".