عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الخميس المقبل السابع من آب الحالي ولغاية الخميس 14 آب الحالي لإحياء الزيارة الأربعينية".وأضاف "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".