ما حقيقة اندلاع حريق في سجن الناصرية المركزي؟

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "دائرة الإصلاح العراقية تعرب عن نفيها القاطع لما ورد في البيان الصادر عما يُعرف بـ(هيئة علماء المسلمين) بشأن مزاعم كاذبة ومفبركة عن وقوع حادثة حريق ادى الى مقتل (27) نزيلاً في سجن المركزي".واضاف البيان، أن "هذا الخبر باطلٌ جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية".وتابع البيان، ان "دائرة الإصلاح العراقية تستنكر هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل".ودعت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بحسب البيان، الرأي العام عدم الانجرار وراء هذه الاخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات "، مؤكدة انها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان".وأكدت، أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهة التي اصدرت البيان واي جهة تتناقل هذا الخبر او تروج له لما له من مساس بأمن الدولة وحياة النزلاء في ان واحد".