محافظ واسط يوجه بغلق جميع المحال والمخازن المخالفة لإجراءات السلامة

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الهماشي وجه بغلق جميع المحال والمخازن التي تمارس أنشطتها داخل المناطق السكنية، المخالفة لشروط الدفاع المدني ومتطلبات السلامة المهنية".وأضاف المكتب، أن "المحافظ كلف بلدية وقيادة شرطة المحافظة ومديرية الدفاع المدني بتنفيذ التوجيه فورًا، من دون انتظار استكمال الإجراءات الروتينية".