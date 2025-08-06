واسط تعطل الدوام الرسمي من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة الأربعينية – عاجل

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "صوت على تعطيل الدوام الرسمي في لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع القادم بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.ويأتي هذا القرار في إطار التسهيلات المقدمة للزائرين والمواطنين للمشاركة في فعاليات الزيارة.