تنويه من المفوضية حول موظفي الاقتراع

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، انها "تلفت عناية المتقدمين الكرام الى عدم طلب حضور المتقدم لأي مكان خارج مركز التسجيل الذي تم تقديم الاستمارة فيه وكذلك عدم طلبارسال كود الاستمارة".وأضافت ان "عملية اختيار موظفي الاقتراع تتم عبر القرعةالالكترونية العلنية ويتم تغطية ذلك إعلاميا".