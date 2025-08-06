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السوداني يدعو لتعايش الطلبة مع التطور التكنولوجي ومنه الذكاء الاصطناعي
محليات
2025-08-06 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
326 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، ضرورة ان يتعايش الطلبة مع التطور التكنولوجي في جميع حقوله، ومنها
الذكاء الاصطناعي
.
وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، الطلبة الأوائل للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2024- 2025، من ذوي الهمم ومن الحالات الاجتماعية الخاصة الذين حققوا التفوق رغم كل الظروف العائلية والاجتماعية الصعبة، وذلك بحضور السيد وزير التربية، والسيد مستشار رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون التربية والتعليم".
وبارك
السوداني
"تفوق هذه الشريحة من الطلبة الأوائل، ومواجهتهم للتحديات والظروف الصعبة في سبيل تحقيق هذا التفوق، ووجه بتكريمهم تثمينا لجهودهم، كما أشاد بجهود عوائلهم في توفير المناخ والبيئة الملائمة لهم، وكذلك أشاد بالأسرة التعليمية والتربوية التي بذلت جهدا كبيرا من اجل تحقيق هذا النجاح".
وأكد "حرصه على استقبال هذه الشريحة من الطلبة الأوائل والاحتفاء بتفوقهم، مؤكدا ان تكريمهم إنما هو تكريم لجيل عراقي يمثل المستقبل، مبينا أن التفوق والنجاح اصبحتا صفتين ملازمتين للشخصية العراقية، وكما انتصرنا على
داعش
الارهابي، فإن التفوق والنجاح حاضران في البناء والاعمار، مؤكدا اهتمام الحكومة بقطاعي التربية والتعليم باعتبارهما الاساس لبناء دولة مزدهرة وتحقيق التنمية".
وأشار إلى أن "كل التجارب الناجحة لدول العالم انطلقت بالاعتماد على نظام تربوي وتعليمي ناجح"، معتبراً أن "التطور التكنولوجي المتسارع يحتم رفع كفاءة الملاكات التربوية والتعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لطلبتنا"، مشدداً على "ضرورة ان يتعايش الطلبة مع التطور التكنولوجي في جميع حقوله، ومنها
الذكاء الاصطناعي
والتحول الرقمي ومجالات الاستفادة منها".
وتابع: "الحكومة حريصة على تنمية قطاع التربية والتعليم على مستوى البنى التحتية، وتهيئة المستلزمات المطلوبة للعملية التعليمية، ودعم
وزارة التربية
"، لافتاً إلى أن "عملية بناء الدولة مستمرة وبإرادة قوية رغم التحديات، ونراهن على ارادة ابنائنا في تحقيق النجاح والتفوق"، منوهاً إلى أن "
العراق
يملك الكثير من الموارد، وطلبتنا يشكلون عناصر القوة الاهم للمستقبل".
واكمل: "أقرت الحكومة ابتعاث (5000) بعثة دراسية في افضل الجامعات العالمية، بهدف تطوير التعليم ورفد مؤسسات الدولة بالكوادر المؤهلة. فيما جرى اختيار جامعات رصينة، وحددت اختصاصات مهمة للنهوض بمختلف القطاعات في العراق".
واردف السوداني: "لدينا رؤية واضحة في مسيرة البناء والاعمار، في جميع القطاعات"، مختتماً حديثه بالقول: "نعول على دوركم الفعال في هذه المرحلة، وستكون حكومتكم داعمة لكم في كل المحطات المقبلة".
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