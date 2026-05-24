التربية تحسم الجدل بشأن جدول امتحانات الثالث متوسط خلال العيد

وجاء هذا التوضيح بالتزامن مع حلول عطلتي المبارك وعيد ، اللتين تتقاطعان مع بعض أيام الامتحانات، مما أثار تساؤلات ومخاوف لدى الطلبة وذويهم بشأن مواعيد أداء الاختبارات وكيفية التعامل مع هذه التقاطعات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "التعليمات الخاصة بالامتحانات الوزارية للدور الأول للعام الدراسي 2025 ــ 2026 واضحة وصريحة بهذا الصدد؛ حيث تنص على نقل أي امتحان يتزامن مع رسمية إلى اليوم التالي مباشرة".وأضاف السيد أن "هذه الإجراءات تعد من السياقات الإدارية والتنظيمية المعتمدة سنوياً ضمن الخطة العليا للامتحانات الوزارية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان انسيابية العملية الامتحانية، وتوفير أجواء مستقرة للطلبة بعيداً عن أي إرباك".وكانت الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط قد انطلقت في العشرين من أيار الحالي، بمشاركة نحو 900 ألف طالب وطالبة، جرى توزيعهم على أكثر من سبعة آلاف مركز امتحاني في العاصمة وبقية المحافظات.