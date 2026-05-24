التربية تحسم الجدل بشأن جدول امتحانات الثالث متوسط خلال العيد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إطلاق نار قرب البيت الأبيض
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564995-639151965972008397.jpeg
التربية تحسم الجدل بشأن جدول امتحانات الثالث متوسط خلال العيد
محليات
2026-05-24 | 01:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
655 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
حسمت
وزارة التربية
الجدل الدائر بشأن تداخل جدول الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط مع العطل الرسمية المقبلة، مؤكدة أن أي
عطلة
طارئة أو رسمية ستؤدي تلقائياً إلى ترحيل المادة الامتحانية إلى اليوم الذي يليه، مع الإبقاء على تسلسل الجدول المعلن مسبقاً.
وجاء هذا التوضيح بالتزامن مع حلول عطلتي
عيد الأضحى
المبارك وعيد
الغدير
، اللتين تتقاطعان مع بعض أيام الامتحانات، مما أثار تساؤلات ومخاوف لدى الطلبة وذويهم بشأن مواعيد أداء الاختبارات وكيفية التعامل مع هذه التقاطعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،
كريم السيد
، للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، أن "التعليمات الخاصة بالامتحانات الوزارية للدور الأول للعام الدراسي 2025 ــ 2026 واضحة وصريحة بهذا الصدد؛ حيث تنص على نقل أي امتحان يتزامن مع
عطلة
رسمية إلى اليوم التالي مباشرة".
وأضاف السيد أن "هذه الإجراءات تعد من السياقات الإدارية والتنظيمية المعتمدة سنوياً ضمن الخطة العليا للامتحانات الوزارية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان انسيابية العملية الامتحانية، وتوفير أجواء مستقرة للطلبة بعيداً عن أي إرباك".
وكانت الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط قد انطلقت في العشرين من أيار الحالي، بمشاركة نحو 900 ألف طالب وطالبة، جرى توزيعهم على أكثر من سبعة آلاف مركز امتحاني في العاصمة
بغداد
وبقية المحافظات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
التربية تنشر جداول الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي والثالث متوسط
07:06 | 2026-04-07
التربية تعلن تعديل مواعيد امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول 2025 - 2026
03:00 | 2026-05-24
توجيهات وزارية مشددة مع انطلاق امتحانات "الثالث المتوسط"
06:29 | 2026-05-20
بالصور.. انطلاق امتحانات الثالث المتوسط في عموم البلاد
02:31 | 2026-05-20
التربية
جدل
السومرية نيوز
وزارة التربية
مركز امتحان
سومرية نيوز
كريم السيد
عيد الأضحى
السومرية
الامتحان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
محليات
44.97%
15:26 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
15:26 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
محليات
23.74%
07:33 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
07:33 | 2026-05-22
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
16.92%
03:34 | 2026-05-23
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:34 | 2026-05-23
خبر سار للموظفين
محليات
14.37%
06:22 | 2026-05-23
خبر سار للموظفين
06:22 | 2026-05-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
اخترنا لك
الشيخ حمودي للسفير الروسي: تحدياتنا جزء من أزمات المنطقة ونتطلع لعمل مشترك
05:34 | 2026-05-24
بسبب انتحال صفة قاضٍ وموظف بالنزاهة.. الحبس الشديد لمدان في بغداد
04:14 | 2026-05-24
بسبب ارتفاع مناسيب البحيرة.. قطع طريق "حمرين" بالكامل
04:00 | 2026-05-24
إطلاق مستحقات الفلاحين بعد عيد الأضحى
03:35 | 2026-05-24
الراتب التقاعدي سيرتفع إلى مليون دينار.. بشرى سارة لمنتسبي وزارة الداخلية
03:26 | 2026-05-24
بين تزوير الهويات التقاعدية والرشوة.. النزاهة تطيح بـ 4 متهمين في بغداد
03:19 | 2026-05-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.