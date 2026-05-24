لجان خاصة لمتابعة تصحيح امتحانات السادس الابتدائي

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الوزارة مستمرة في متابعة مراكز فحص الدراسة الابتدائية، والإشراف المباشر على آليات التصحيح والتدقيق، فضلاً عن متابعة عمل اللجان الامتحانية لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية قبل إعلان النتائج النهائية".وتابع ان "تلاميذ مرحلة السادس الابتدائي انهوا على امتحاناتهم الوزارية بأداء مادة العلوم، وسط أجواء وصفتها الأوساط التربوية بالمريحة والمنظمة في أغلب المراكز الامتحانية".وذكر "رغم وجود بعض الانتقادات التي طالت طبيعة الأسئلة في بعض المواد، إلا أن أداء الامتحانات شهد انسيابية واضحة، سادها التفاؤل بين التلاميذ وتحت قيد ترقب النتائج".