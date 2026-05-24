إطلاق مستحقات الفلاحين بعد عيد الأضحى

وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن " ، جاسم الشمّري، التقى وزير المالية، ، حيث تمت مناقشة ضرورة إطلاق مستحقات الفلاحين"، مؤكداً أن "وزير المالية، وعد بإطلاق مستحقات الفلاحين بعد المبارك".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا أيضاً بحث إمكانية دعم للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، وزيادة المبالغ المخصصة من الأموال للوزارة بعد استحصال موافقة ، فضلاً عن دعم بما تحتاجه من تخصيصات مالية في قطاعاتها المتعددة من البذور والتجهيزات واللقاحات ومختلف الاحتياجات الضرورية الأخرى".وأشار إلى، أن "هذه الزيارة، تأتي ضمن جهود الوزير للنهوض بالواقع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني ومعالجة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها خدمة للاقتصاد الوطني في البلاد".