بسبب ارتفاع مناسيب البحيرة.. قطع طريق "حمرين" بالكامل

جاء قرار القطع بالتزامن مع تشكيل لجنة فنية مختصة لتقييم حجم الأضرار والمباشرة بأعمال الإصلاح والصيانة العاجلة. كما تم تحويل حركة السير بالكامل إلى طريق "إمام ويس" كطريق بديل لضمان انسيابية حركة المركبات بين المحافظات.يأتي هذا الإجراء بعد تآكل أطراف الطريق فوق البحيرة في 10 نيسان الماضي، حيث سبق أن تم تحويل المسار إلى "جسر " الجديد (قيد الإنشاء بنسبة إنجاز 85%)، إلا أن مقتربات الجسر تعرضت هي الأخرى لانهيارات وتشققات نتيجة ضغط المياه المرتفع، مما استدعى التدخل السريع.هذا وكان عضو ، رشاد ، قد أجرى زيارة ميدانية يوم أمس السبت، مشدداً في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي على "ضرورة المعالجة الفورية" للمقتربات والجسر حفاظاً على أرواح المسافرين.ويُعتبر جسر حمرين أطول جسر في ومن أبرز المشاريع الهندسية في العراق إذ يبلغ طوله الإجمالي نحو (7.750) كم منها 3 كم للجسر الرئيس و (4.750) كم لطرق المقتربات، بعرض يبلغ 9 أمتار للمسار المروري منها ممران للمشاة بعرض (1.5) متر لكل جانب.كما يضم الجسر 376 ركيزة وعموداً ويحتوي على نحو ألف رافدة كونكريتية مسبقة الصب ما يجعله أطول جسر في العراق حالياً وأحد أهم المنافذ الحيوية الرابطة بين مناطق والمنفذ الحدودي المنذرية والمحافظات الوسطى والجنوبية من جهة أخرى.