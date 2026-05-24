بسبب انتحال صفة قاضٍ وموظف بالنزاهة.. الحبس الشديد لمدان في بغداد

وبحسب بيان صادر عن ، فإن المدان استغل انتحال صفتي "قاضٍ" و "موظف في " في محاولة منه للإيقاع بالمواطنين والحصول على منافع مادية بطرق غير قانونية.وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، الفقرة أولاً/ 1 و2 منه.يأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية المستمرة لردع المبتزين ومنتحلي الصفات الرسمية الذين يحاولون الإساءة لسمعة المؤسسات القضائية والرقابية في البلاد.