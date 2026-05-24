توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الوقائية للسيطرة على "حمى القرم"

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، ضرورة منع الذبح العشوائي وحصر عمليات الذبح داخل المجازر الرسمية، مع تكثيف التنسيق بين الدوائر البيطرية والجهات البلدية والأمنية والبيئية لمتابعة تطبيق التعليمات الصحية المعتمدة، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من انتشار المرض والسيطرة على بؤره الوبائية.كما وجّهت الوزارة بتكثيف حملات الرش والمراقبة البيطرية، ومنع حركة الحيوانات من المناطق المصابة إلا وفق الضوابط الصحية المعتمدة، فضلاً عن تنفيذ حملات توعية وإرشاد للمواطنين والجزارين حول مخاطر المرض وطرق الوقاية منه، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وشراء اللحوم المختومة بالختم الرسمي للمجازر حفاظاً على سلامتهم.تعدّ حمى - النزفية مرضًا فيروسيًا يسبب حمى نزفية حادة بمعدل وفيات يتراوح بين 10 الى 40 في المئة. وعادةً ما يتواجد الفيروس في أجسام مجموعة واسعة من الحيوانات المُضيفة، مثل الماشية والأغنام والماعز. ويحدث الانتقال من تلك الحيوانات إلى البشر من خلال لدغات القُراد أو ملامسة سوائل أجسام الأشخاص المصابين أو الحيوانات المصابة بالفيروس وإفرازاتها.