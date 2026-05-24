أمين بغداد يعلن فتح متنزه الزوراء والحدائق مجاناً خلال عيد الأضحى

وذكرت الأمانة في بيان أنها "أطلقت خطة خدمية وترفيهية متكاملة بمناسبة حلول المبارك، تتضمن فتح والمتنزهات والحدائق العامة مجاناً أمام العوائل البغدادية، إلى جانب استنفار خدمي شامل لجميع لتأمين أفضل الخدمات خلال أيام العيد".وأكد امين ، بحسب البيان، أن "الدخول إلى متنزه سيكون مجاناً خلال أيام العيد، مع توجيه بفتح جميع المتنزهات ضمن القواطع البلدية ولساعات متأخرة من الليل، بهدف توفير أجواء ترفيهية مناسبة للعوائل وأهالي العاصمة".وأشار إلى أن "الخطة تتضمن تنفيذ حملات واسعة لغسل وتنظيف محيط الجوامع والحسينيات استعداداً لأداء صلاة العيد، فضلاً عن غسل الساحات العامة وتعزيز أعمال النظافة اليومية، مع إعداد خطة خاصة للنظافة خلال أيام العيد، لا سيما في المناطق التجارية والترفيهية التي تشهد كثافة عالية من المواطنين".وبيّن أن "الدوائر البلدية ودائرتي ماء بغداد ومجاري بغداد ستكون في حالة استنفار تام طوال فترة العيد، لضمان استمرارية الخدمات ومعالجة أي معوقات بشكل فوري"، مؤكداً الحرص على أن "تكون الخدمات المقدمة بمستوى يليق بأهالي بغداد ويعكس الوجه الحضاري للعاصمة".وأضاف أن "أمانة بغداد ماضية في تنفيذ خططها الخدمية والتطويرية بالتزامن مع المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز راحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومناسبة للاحتفال بالعيد".