عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
بعد الموظفين والمتقاعدين.. اطلاق رواتب هذه الفئات
محليات
2026-05-24 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
552 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة العمل
، اليوم الاحد، عن اطلاق دفعة إعانة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران لأكثر من مليوني أسرة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تم اطلاق دفعة إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة بشهر حزيران لعام 2026 قبل موعدها المعتاد، تزامناً مع قرب حلول
عيد الأضحى
المبارك، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، بما يمكّنها من تلبية متطلبات العيد وتعزيز استقرارها المعيشي".
وأوضح رئيس
هيئة الحماية الاجتماعية
أحمد الموسوي
وفقا للبيان، أن "الدفعة شملت قرابة مليوني و(53) ألف أسرة في
بغداد
والمحافظات، عدا
إقليم كردستان
، وبمبلغ إجمالي تجاوز (440) مليار دينار عراقي"، مؤكداً "استمرار الوزارة في تأمين الإعانات المالية للأسر المستفيدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة".
وأضاف
الموسوي
أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(487) ألف أسرة، بمبلغ إجمالي يزيد على (355) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (565) ألف أسرة، بمبلغ تجاوز (84) مليار دينار عراقي، ما يعكس حجم الدعم الحكومي الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً".
ودعا الموسوي "الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مشيراً إلى أن "الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويُسر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الهشة".
مقالات ذات صلة
اطلاق رواتب هذه الفئة
07:17 | 2026-04-26
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
07:33 | 2026-05-22
السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر
04:20 | 2026-02-26
المالية تطلق رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية لشهر نيسان
10:43 | 2026-04-01
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
محليات
46.08%
15:26 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
15:26 | 2026-05-22
المرور تعتمد آلية جديدة لمنح إجازات السوق
محليات
21.8%
01:17 | 2026-05-24
المرور تعتمد آلية جديدة لمنح إجازات السوق
01:17 | 2026-05-24
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
17.39%
03:34 | 2026-05-23
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:34 | 2026-05-23
خبر سار للموظفين
محليات
14.73%
06:22 | 2026-05-23
خبر سار للموظفين
06:22 | 2026-05-23
عمليات بغداد توجه بعدم قطع الطرق ومنع الدراجات النارية بالمناطق المزدحمة خلال العيد
13:34 | 2026-05-24
امانة بغداد تتوعد المخالفين من أصحاب المواشي خلال العيد
13:24 | 2026-05-24
خبر سار لموظفي إقليم كردستان
12:51 | 2026-05-24
بالوثيقة.. محافظ بابل يخاطب هيئة الحشد ويمنح القوة الماسكة لقطع ارض 3 ايام لاخلاءها
12:38 | 2026-05-24
625 صنفاً من التمور في العراق.. 70 بالمئة منها "زهدي"
12:09 | 2026-05-24
المنافذ توضح بشأن ضبط طائرة التدريب في ام قصر الشمالي: تجاوزت المدة القانونية
11:11 | 2026-05-24
