بعد الموظفين والمتقاعدين.. اطلاق رواتب هذه الفئات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اطلاق دفعة إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة بشهر حزيران لعام 2026 قبل موعدها المعتاد، تزامناً مع قرب حلول المبارك، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، بما يمكّنها من تلبية متطلبات العيد وتعزيز استقرارها المعيشي".وأوضح رئيس وفقا للبيان، أن "الدفعة شملت قرابة مليوني و(53) ألف أسرة في والمحافظات، عدا ، وبمبلغ إجمالي تجاوز (440) مليار دينار عراقي"، مؤكداً "استمرار الوزارة في تأمين الإعانات المالية للأسر المستفيدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة".وأضاف أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(487) ألف أسرة، بمبلغ إجمالي يزيد على (355) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (565) ألف أسرة، بمبلغ تجاوز (84) مليار دينار عراقي، ما يعكس حجم الدعم الحكومي الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً".ودعا الموسوي "الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مشيراً إلى أن "الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويُسر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الهشة".