رئيس الوزراء يثمن موقف الخزعلي والزيدي بشأن فك الارتباط للتشكيلات المنضوية ضمن الحشد

ثمن رئيس القائد العام للقوات المسلحة على فالح ، اليوم الثلاثاء، موقف الأمين العام لعصائب اهل الحق والأمين العام لكتائب الإمام ، بشأن فك الارتباط للتشكيلات المنضوية ضمن .

وقال في بيان ورد لـ ، أنه "نعرب عن ثنائنا وتقديرنا للموقف الوطني الذي اتخذه سماحة الشيخ ، والإخوة في حركة الحق، وإعلانهم الشروع بفك الارتباط للتشكيلات المنضوية ضمن ، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتعزيزاً لدور قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها، ودعماً للمصالح الوطنية العليا للشعب العراقي".

وتابع، إن "هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية تعزز مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتؤكد الالتزام بالدستور والمؤسسات الرسمي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت بتضحيات العراقيين جميعاً".

وأكمل: "مثلما سيسهم في بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون، والانطلاق في مشاريعها التنموية والخدمية التي ينتظرها أبناء شعبنا الكريم، وتأمين بيئة يزدهر فيها والسلم "، داعياً جميع القوى السياسية والوطنية إلى "مواصلة الحوار والتعاون والعمل بروح المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة على كل الاعتبارات الأخرى، بما يعزز الاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية والإعمار".



وفي بيان منفصل اشار الزيدي الى انه "في إطار العمل الوطني المشترك، من أجل تعزيز سيادة العراق، وتعضيد دور قواته المسلحة بتشكيلاتها المختلفة، نؤكد تقديرنا للخطوة المسؤولة التي اتخذها السيد ، والإخوة في كتائب الإمام علي (عليه السلام)، عبر فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، التي تعبر عن إرادة الشعب العراقي الكريم بكل أطيافه المتآخية".



وبين أن "هذه الخطوة المتوافقة مع توجيهات المرجعية الدينية العليا، والمنسجمة مع الدستور وأولويات المنهاج الوزاري للحكومة، التي ترسخ وضع مصلحة العراق ستعزز من السيادة الوطنية، وتقوي بيئة العمل والاستثمار ومشاريع التنمية، وترفع من فرص الازدهار، مثلما تحفظ مكاسب الأمن والاستقرار، التي دفع العراقيون فيها دماءً زكية وتضحيات غالية".