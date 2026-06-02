حادث مروري يوقع أضراراً مادية بخمس سيارات في البصرة

وذكر مصدر لـ ،، أن "الشاحنة اصطدمت بالسيارات المتوقفة على الطريق، فيما أفاد سائقها بتعرض منظومة المكابح لعطل مفاجئ أدى إلى عدم تمكنه من السيطرة عليها".واضاف أن "الحادث وقع وسط ازدحام مروري كثيف تزامناً مع استقبال الحجاج، ما أسفر عن أضرار مادية في المركبات المتضررة".ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول تسجيل إصابات بشرية جراء الحادث.