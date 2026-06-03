قائممقامية الكوت تشن حملة ضد "الجزر العشوائي" وتؤكد: لا إصابات بالحمى النزفية

وأعلن قائممقام ، المهندس ، عن تشكيل لجنة رقابية عليا برئاسته، تضم في عضويتها ممثلين عن ، وجهاز ، ومديرية الاستخبارات، إضافة إلى دائرتي والبيطرة في المحافظة.وأوضح الزركاني أن المهمة الأساسية لهذه اللجنة تتمثل في المتابعة المستمرة ومحاسبة أي عمليات جزر عشوائي تجري خارج الأطر القانونية والتعليمات المنظمة لبيع اللحوم.ووجه قائممقام الكوت أصحاب محال القصابة بضرورة الالتزام التام بالذبح داخل مجزرة الكوت النموذجية حصراً، والتعاون الكامل مع دائرة البيطرة، مشيراً إلى أن المجزرة مستوفية لجميع الشروط الصحية، حيث تشهد عمليات كشف طبي دقيقة، وتحديثاً مستمراً لبيانات المواشي من العجول والأغنام لعزل المصاب منها عن السليم وتوفير العلاجات اللازمة.وأسفرت المتابعة الميدانية للجنة عن تشخيص عدة حالات وممارسات غير نظامية وغير صحية في بعض المحال؛ حيث أكد الزركاني أنه تم توجيه إحالة هذه الحالات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مع مصادرة وإتلاف اللحوم غير المطابقة للشروط فوراً.وشدد على أن القصابين الملتزمين بالمعايير الصحية هم في مأمن قانوني، مؤكداً أن الجولات الرقابية ستكون يومية لإحكام السيطرة على سوق اللحوم ومنع انتشار الأمراض.من جانبه، طمأن لصحة ، الدكتور ، المواطنين بشأن الموقف الوبائي في المحافظة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالحمى النزفية حتى الآن، وأن الحالات المرصودة لا تتعدى كونها حالات اشتباه قيد التدقيق.وأضاف د. جعاز أن دائرة البيطرة، بوصفها الجهة القطاعية المسؤولة، تتولى حالياً اتخاذ التدابير والعلاجية اللازمة للكشف المبكر عن أي إصابات في الثروة الحيوانية ومعالجتها، لضمان عدم انتشار المرض بين أفراد المجتمع وحماية الصحة العامة.