النزاهة تعلن انضمام العراق إلى شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)

وذكرت الهيئة في بيان، إنها "انضمت رسمياً إلى شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)، التي تضمُّ في عضويَّـتها دولاً عربيَّة وأجنبيَّة"، مُبيّنةً أنَّ "هذه الخطوة تسهم في تعزيز موقع دولياً مُمثلاً بالهيئة بين مُؤسَّسات مُكافحة الفساد".وأضافت أن "انضمامها إلى الشبكة يُعَدُّ مُنجزاً وطنياً على المستوى الدولي، ويأتي في إطار سعيها إلى توسيع آفاق التعاون الدوليّ وتطوير أدوات العمل الوقائيّ؛ لكونها شبكةً عالميَّةً تحظى بعضويَّة واهتمام دول العالم، الأمر الذي ينسجم مع التزامات العراق الدوليَّة، لا سيما اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد".وأكدت، أنَّ "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات مع الأجهزة النظيرة، والإفادة من التجارب الدوليَّة الرصينة في مجالات الوقاية من الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، واسترداد الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد".وأشارت إلى أنَّ "شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)، التي تُعَدُّ إحدى المُؤسَّسات الدوليَّة التي تُسهم في توحيد الجهود لتحسين جمع المعلومات وإدارتها وتبادلها بشكلٍ منهجيٍّ بين سلطات مُكافحة الفساد، تتيح تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والمُؤسَّسات المُختصَّة بمنع الفساد والوقاية منه، إذ تُوفّـرُ إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن دعم وتطوير آليات العمل المُؤسَّسيّ وفق المعايير الدوليَّة الحديثة".وتابعت، إنَّ "انضمام الهيئة إلى الشبكة يكتسب أهميَّة خاصَّة؛ كونه يتيح توسيع نطاق التعاون مع المُؤسَّسات النظيرة، والإفادة من المُمارسات العالميَّة الفضلى في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابيّ وترسيخ مبادئ النزاهة على المُستويين الوطنيّ والدوليّ".