صحة كردستان تسجل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565957-639160779220194118.jpg
صحة كردستان تسجل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى
محليات
2026-06-03 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الصحة في إقليم كردستان
، اليوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية لمواطن من
محافظة نينوى
، بعد مراجعته
المؤسسات الصحية
في مدينة
دهوك
.
وذكرت الوزارة أن المصاب رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، من أهالي قرية دووگري التابعة لناحية سنوني في قضاء
سنجار
بمحافظة
نينوى
، ويعمل راعياً للأغنام. وأشارت إلى أنه تعرض لمخالطة حيوانات مصابة، وبعد مراجعته عدة مرات للمؤسسات الصحية، توجه إلى مدينة
دهوك
حيث تم الاشتباه بإصابته بالحمى النزفية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بالمرض.
وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حالياً للعلاج والرعاية الطبية في أحد مستشفيات دهوك، تحت إشراف الفرق الصحية المختصة، مبينة أن حالته الصحية ما تزال غير مستقرة.
ودعت
وزارة الصحة
المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات
الوقائية
، وإبلاغ الفرق البيطرية فور الاشتباه بوجود أعراض مرضية لدى الحيوانات، كما حثت العاملين في تربية المواشي أو المتعاملين مع المنتجات الحيوانية على مراجعة
المؤسسات الصحية
بشكل عاجل عند ظهور أي أعراض مرضية، وعدم التأخر في طلب الرعاية الطبية.
وأكدت الوزارة أنه رغم تسجيل عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان خلال العام الجاري، فإن نتائج الفحوصات السابقة لم تؤكد أي إصابة داخل الإقليم، باستثناء هذه الحالة القادمة من
محافظة نينوى
. كما أشارت إلى أن حالة أخرى كانت قد قدمت من
وسط العراق
إلى
السليمانية
لتلقي العلاج، وتماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بعد استكمال العلاج.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
صحة كردستان: الإقليم خالٍ من الإصابات المحلية بالحمى النزفية
05:00 | 2026-05-31
قائممقامية الكوت تشن حملة ضد "الجزر العشوائي" وتؤكد: لا إصابات بالحمى النزفية
04:24 | 2026-06-03
مع اقتراب العيد.. الحمى النزفية تُسجل حصيلة مقلقة في ذي قار ونينوى
02:30 | 2026-05-24
العراق يحاصر "الحمى النزفية".. 11 إصابة فقط منذ مطلع 2026
05:00 | 2026-04-01
صحة كردستان تسجل إصابة مؤكدة
بالحمى النزفية لمواطن من نينوى
وزارة الصحة في إقليم كردستان
المؤسسات الصحية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
محافظة نينوى
وزارة الصحة
سومرية نيوز
السليمانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
محليات
33.16%
03:29 | 2026-06-03
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
03:29 | 2026-06-03
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
24.87%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
أخبار الطقس
22.16%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
محليات
19.8%
11:07 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
11:07 | 2026-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
اخترنا لك
بين وعود الاكتفاء الذاتي وواقع الطوابير أمام المحطات.. ما أسباب تفاقم أزمة البنزين في العراق؟
05:33 | 2026-06-03
لماذا توقفت المنحة الطلابية لـ 6 أشهر؟ هيئة الحماية توضح الأسباب
05:00 | 2026-06-03
كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بمناسبة عيد الغدير
04:43 | 2026-06-03
مرصد اقتصادي يكشف بالأرقام أزمة البنزين في العراق: عجز يومي بملايين اللترات
04:38 | 2026-06-03
"أمريكية في الشماعية".. نادي الكتاب ببغداد يحتفي برواية علي جاسم السواد
04:28 | 2026-06-03
المنتجات النفطية تكشف للسومرية موعد انتهاء أزمة البنزين.. شحنات طارئة في الطريق
04:27 | 2026-06-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.