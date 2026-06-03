صحة كردستان تسجل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى

وذكرت الوزارة أن المصاب رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، من أهالي قرية دووگري التابعة لناحية سنوني في قضاء بمحافظة ، ويعمل راعياً للأغنام. وأشارت إلى أنه تعرض لمخالطة حيوانات مصابة، وبعد مراجعته عدة مرات للمؤسسات الصحية، توجه إلى مدينة حيث تم الاشتباه بإصابته بالحمى النزفية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بالمرض.وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حالياً للعلاج والرعاية الطبية في أحد مستشفيات دهوك، تحت إشراف الفرق الصحية المختصة، مبينة أن حالته الصحية ما تزال غير مستقرة.ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات ، وإبلاغ الفرق البيطرية فور الاشتباه بوجود أعراض مرضية لدى الحيوانات، كما حثت العاملين في تربية المواشي أو المتعاملين مع المنتجات الحيوانية على مراجعة بشكل عاجل عند ظهور أي أعراض مرضية، وعدم التأخر في طلب الرعاية الطبية.وأكدت الوزارة أنه رغم تسجيل عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان خلال العام الجاري، فإن نتائج الفحوصات السابقة لم تؤكد أي إصابة داخل الإقليم، باستثناء هذه الحالة القادمة من . كما أشارت إلى أن حالة أخرى كانت قد قدمت من إلى لتلقي العلاج، وتماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بعد استكمال العلاج.