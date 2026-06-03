المالية النيابية تزف بشرى سارة بشأن تثبيت العقود والأجور اليومية

وقال المياحي، إنه "التقينا اليوم بوزير المالية وتقدمنا بكتاب لتثبيت الأجور اليومية والعقود لإدراجهم ضمن موازنة 2026 "، مؤكدا ان "الوزير ابدى تعاونه وتم ادراج الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026"، بحسب .وأشار إلى ان "الأجور اليومية المشمولة لكل الوزارات وفي كل الدوائر الخدمية في المحافظات مشمولة بالتثبت ضمن موازنة 2026".وأضاف: "لدينا عقود 315 وعقود وعقود الوزارات الأخرى ولدينا عقود الامن الغذائي وايضا الوزارات الاخرى وعقود 150 ألف درجة وظيفية للمحافظات كل هذه الفئات مشمولة بالتثبت ضمن موازنة 2026".وتابع، انه "نتقدم بالشكر إلى وزير المالية على تعاونه واهتمامه لهذه الجهة المظلومة من الشعب العراقي ونتوسم خيرا من الحكومة وسنواصل المتابعة مع ومجلس الوزراء لإدراج هذه الشرائح".