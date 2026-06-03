السامرائي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل ويبحثان ملف استكمال الكابينة الحكومية

وأكد الجانبان، وفق بيان لمكتب ، "أهمية الحفاظ على التفاهمات السياسية وتعزيز الشراكة بين القوى الوطنية، بما يدعم استقرار البلاد ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها، إلى جانب التأكيد على أهمية معالجة الملفات الوطنية بروح الحوار والمسؤولية المشتركة".كما تناول اللقاء "ملف استكمال الكابينة الحكومية، وضرورة إنجاز هذا وفق الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، بما يحفظ التوازنات القائمة ويعزز التعاون بين مختلف القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة".