توجيه حكومي باستئناف عمل الشركات النفطية في كردستان اعتباراً من الغد

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل وفد حكومة إقليم برئاسة وزير الثروات الطبيعية ، يرافقه ممثلو عدد من الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، بحضور وزير الخارجية، ووزير النفط، ورئيس أركان الجيش".واستمع رئيس الى "شرح مفصل عن ظروف عمل الشركات النفطية، في ظل الأحداث الأخيرة الناجمة عن الحرب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن تقديم رؤية متكاملة بشأن استئناف تلك الشركات لعملها بأسرع وقت ممكن".ووجّه "بتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية العاملة في الإقليم، مشيراً إلى أنّ الضرر الذي لحق بالعراق نتيجة توقف تصدير النفط عبر كان كبيراً، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعويض ذلك الضرر عبر معالجة المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج".كما وجُه رئيس مجلس الوزراء "باستئناف الشركات النفطية في عملها اعتباراً من يوم غد، مؤكداً على العمل المشترك وتوفير البيئة المناسبة والمستلزمات الأساسية".