في الأنبار.. جامع يتعرض لسرقة أموال مخصصة للأيتام والفقراء

أفاد مصدر محلي، بتعرض جامع لسرقة أموال مخصصة للأيتام والفقراء في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أموالا مخصصة للأيتام والفقراء في جامع بحي الورار تعرضت للسرقة من قبل شخص".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم معرفة حجم الأموال المسروقة حتى الآن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.