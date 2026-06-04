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السيد الصدر ناعياً المرجع الفياض: انطفأ نورٌ من أنوار النجف الأشرف
محليات
2026-06-04 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
432 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
نعى زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الخميس، المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ
محمد إسحاق الفياض
، الذي وافته
المنية
عن عمر ناهز 96 عاماً.
وفي بيانٍ أصدره عبر منصاته الرسمية، عبّر
الصدر
عن بالغ حزنه وألمه لهذا الرحيل، واصفاً المرجع الراحل بأنه "نورٌ من أنوار
النجف
الأشرف وحوزتها العلمية".
بيان
السيد الصدر
:
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