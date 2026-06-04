السيد الصدر ناعياً المرجع الفياض: انطفأ نورٌ من أنوار النجف الأشرف

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نعى زعيم ، ، اليوم الخميس، المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ ، الذي وافته عن عمر ناهز 96 عاماً.





بيان : وفي بيانٍ أصدره عبر منصاته الرسمية، عبّر عن بالغ حزنه وألمه لهذا الرحيل، واصفاً المرجع الراحل بأنه "نورٌ من أنوار الأشرف وحوزتها العلمية".بيان :

