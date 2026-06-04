وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني في جانب (القاطع الثالث) نجحت في إخماد حريق اندلع داخل عمارة تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في بمنطقة ".وأوضحت المديرية أن "فرقها استنفرت كامل طاقاتها فور تلقيها بلاغاً بوقوع الحادث في التي تضم متاجر متخصصة في بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها قرب (حلويات العسل)، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، رغم طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المحال التجارية، مما حدّ بشكلٍ كبير من حجم الخسائر المادية".وأكدت المديرية "السيطرة التامة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع نجاح الفرق في إنقاذ مبالغ مالية كانت داخل المبنى".وأشارت إلى أن " باشرت إجراءاتها القانونية المتبعة، حيث تم طلب خبير الأدلة الجنائية وضابط التحقيق المختص في ؛ لتحديد المسببات التي أدت إلى اندلاع الحريق".