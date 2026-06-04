التربية تُحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية

– محليات



أعلنت ، اليوم الخميس، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 حزيران 2026 سيكون موعداً لبدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية في وعموم المحافظات.

وذكر بيان للمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أن "هذا الموعد يأتي تزامناً مع انتهاء الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية غير المنتهية وإعلان نتائجها".



وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يتضمن استثناءات محددة، حيث "يُستثنى من هذه العطلة الملاكات التعليمية والتدريسية المكلفة بالعمل في المراكز الامتحانية ومراكز فحص الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي)، وذلك لحين إكمال كافة المهام الموكلة إليهم وإتمام العملية الامتحانية".