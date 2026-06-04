السومرية تنشر تفاصيل تشييع المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض

– محليات



أعلنت اللجنة المشرفة على مراسم تشييع المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى الشيخ (قدس سرّه الشريف)، اليوم الخميس، عن جدول التشييع الرسمي الذي سيبدأ يوم غد الجمعة.

وجاء في بيان اللجنة الجدول الآتي: يوم الجمعة (5 حزيران 2026):

: انطلاق مراسم التشييع في الساعة 9:00 صباحاً. المقدسة: استكمال مراسم التشييع في الساعة 5:00 عصراً. يوم السبت (6 حزيران 2026):

الأشرف: المحطة الختامية لمراسم التشييع، حيث تنطلق الساعة 9:00 صباحاً ليوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.



ودعت اللجنة المؤمنين وأتباع الحوزة العلمية إلى المشاركة في مراسم التشييع لتوديع هذه القامة العلمية الكبيرة التي رحلت بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتدريس في الأشرف.

