مديرية المرور تصدر توجيهات بشأن التزود بالوقود في المحطات

وذكرت المديرية في بيان تابعته ، أن "مدير المرور العام وجه المواطنين وسائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية أثناء التزود بالوقود في محطات الوقود والدخول والخروج من المسارات المخصصة وعدم الدخول عكس الاتجاه".وتابع، أنه "المدير وجه ايضاً والتعاون مع المفارز المرورية في التنظيم المروري لدخول وخروج المركبات".