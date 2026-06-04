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النجف الأشرف تتوشح بالزائرين.. استنفار أمني وخدمي لإحياء "عيد الغدير"
محليات
2026-06-04 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
شهدت
محافظة النجف
الأشرف، اليوم الخميس، تدفقاً بشرياً هائلاً، حيث توافدت حشود غفيرة من الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن مشاركين من دول عربية وإسلامية، لإحياء مراسم عيد
الغدير
، الذي بات يُحيى هذا العام وسط زخم شعبي كبير بعد إقراره
عطلة
رسمية في البلاد.
وتوجهت جموع الزائرين منذ ساعات الصباح الأولى صوب مرقد
أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب
(عليه السلام)، في طقس سنوي اكتسب أبعاداً اجتماعية ودينية متنامية، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة وصول مئات الآلاف لإحياء المناسبة وسط أجواء من الخشوع والالتزام.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات المحلية في
محافظة النجف
استنفار كافة أجهزتها الأمنية والخدمية لتأمين الزيارة، مؤكدة تنفيذ خطة شاملة تتضمن انتشار مكثف للقوات الأمنية في محيط المرقد العلوي الشريف وعلى كافة الطرق المؤدية إلى
المدينة القديمة
، واتخاذ تدابير استثنائية لتسهيل انسيابية حركة الزائرين ومنع حدوث أي اختناقات مرورية أو بشرية، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي والمفارز الطبية لضمان سلامة الوافدين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.
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