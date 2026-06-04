النجف الأشرف تتوشح بالزائرين.. استنفار أمني وخدمي لإحياء "عيد الغدير"

وتوجهت جموع الزائرين منذ ساعات الصباح الأولى صوب مرقد (عليه السلام)، في طقس سنوي اكتسب أبعاداً اجتماعية ودينية متنامية، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة وصول مئات الآلاف لإحياء المناسبة وسط أجواء من الخشوع والالتزام.وفي هذا السياق، أعلنت السلطات المحلية في استنفار كافة أجهزتها الأمنية والخدمية لتأمين الزيارة، مؤكدة تنفيذ خطة شاملة تتضمن انتشار مكثف للقوات الأمنية في محيط المرقد العلوي الشريف وعلى كافة الطرق المؤدية إلى ، واتخاذ تدابير استثنائية لتسهيل انسيابية حركة الزائرين ومنع حدوث أي اختناقات مرورية أو بشرية، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي والمفارز الطبية لضمان سلامة الوافدين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.