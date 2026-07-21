النقل البحري تعلن تسلم 15 زورقا و3 عبارات حديثة من الصين

وقال مدير الشركة، الكابتن ، إن الأسطول الجديد يضم 15 زورقاً بحرياً سياحياً، إلى جانب عبارتين لنقل الركاب بسعة 200 لكل منهما، فضلاً عن عبارة متعددة الأغراض تتسع لـ500 راكب و80 سيارة في الرحلة الواحدة".وأضاف أن "العبارات الجديدة ستُخصص لتشغيل خطوط بين ودول ، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال ، فضلاً عن توفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين".وأضاف، أن "المشروع يأتي ضمن توجهات وزير النقل وهب الحسني لتحديث الأسطول البحري العراقي ورفع كفاءة خدمات والبحري بما يواكب المعايير العالمية ويستجيب للطلب المتزايد على خدمات نقل المسافرين".