قبيل إعلانها رسمياً.. ذوو طلبة السادس الإعدادي يطالبون بالتحقيق في تسريب النتائج ووزارة التربية توضح

ويقول عدد من ذوي الطلبة إن "أبناءهم يعيشون حالة من التوتر والضغط النفسي بانتظار النتائج، إلا أن ما زاد من قلقهم هو تداول صور ومنشورات تزعم حصول بعض الطلبة على نتائجهم مسبقاً، مع نشر معدلات مرتفعة وعبارات احتفال قبل صدور النتائج بصورة رسمية".ويرى أولياء أمور أن "هذه المشاهد أثارت تساؤلات واسعة بشأن آلية وصول تلك النتائج إلى بعض الأشخاص"، متسائلين إن "كانت المعلومات المتداولة صحيحة أم مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام واستغلال حالة الانتظار التي يعيشها آلاف الطلبة وعائلاتهم".ويؤكد عدد منهم أن "أي معلومات تتعلق بالنتائج يجب أن تبقى ضمن الأطر الرسمية حتى لحظة إعلانها من قبل ، حفاظاً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة"، داعين إلى "فتح تحقيق في حال ثبت وجود تسريب فعلي للنتائج أو وصولها إلى جهات محددة قبل موعد إعلانها".ويشير ذوو الطلبة إلى أن "انتشار تلك المنشورات دفع الكثير من العائلات إلى التساؤل عن أسباب ظهور نتائج منسوبة لأبناء بعض المسؤولين أو شخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبين وزارة التربية بـ"توضيح حقيقة ما يتم تداوله، والكشف عن مصدر تلك المعلومات، إن كانت صحيحة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في تسريب البيانات".كما دعا عدد من أولياء الأمور رئيس إلى "متابعة هذا الملف"، مؤكدين أن "العدالة في إعلان النتائج تمثل جزءاً أساسياً من الثقة بالمؤسسات التعليمية، وأن أي إخلال بسرية النتائج قبل إعلانها الرسمي قد يثير الشكوك ويؤثر في ثقة المواطنين بالإجراءات المعتمدة".في المقابل، سارعت وزارة التربية إلى نفي صحة ما يتم تداوله، مؤكدة أن النتائج لم تعلن بعد، وأن جميع المنشورات المتداولة عبر المنصات غير الرسمية لا تستند إلى معلومات صحيحة.وقال المتحدث باسم وزارة التربية ، في بيان ورد لـ ، إن "نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي في مراحلها النهائية، وستكون جاهزة للإعلان خلال اليومين القادمين".وأضاف أن "لا صحة لأي ما يُنشر عبر أي جهات أو منصات غير رسمية، وسيتم إعلان النتائج عبر الحسابات الرسمية الموثقة للوزارة فقط، وبمؤتمر صحفي من قبل وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات".ويؤكد مختصون في الشأن التربوي أن" فترة ما قبل إعلان النتائج تشهد سنوياً انتشار عشرات الصفحات الوهمية التي تستغل حالة ترقب الطلبة للترويج لمعلومات غير دقيقة أو مزيفة، بهدف زيادة التفاعل وتحقيق مكاسب مادية أو دعائية، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية إلى تكرار التحذير من الاعتماد على المصادر غير الموثوقة".وفي ظل استمرار الجدل، تبقى الأنظار متجهة نحو وزارة التربية بانتظار الإعلان الرسمي للنتائج، فيما يترقب مئات آلاف الطلبة وعائلاتهم انتهاء حالة الانتظار، مع مطالبات واسعة بضمان أعلى درجات الشفافية وحماية سرية النتائج حتى لحظة إعلانها رسمياً، بما يعزز الثقة بالعملية الامتحانية ويبدد المخاوف التي أثارتها المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.