السيد السيستاني يعزي بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لقد كان الراحل الكبير من الأعلام البارزين في الحوزة العلمية في الأشرف خلال العقود الأخيرة ومن ثم جهوده الخالصة في فأهدى تأليفاً وتدريساً وغير ذلك".وتابع: "الخسارة بفقده فادحة والفراغ الذي تركه واسع يصعب ملؤه إلا بلطف المولى تعالى وعنايته".