الإطاحة بشبكة لتجارة وترويج مادة الكرستال المخدرة في البصرة

وذكر بيان لمديرية شؤون مخدرات ، انه "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة تمكنت والمؤثرات العقلية في ، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال تجارة وترويج المواد المخدرة".واضافت، ان "العملية جاءت بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات أفراد الشبكة، وتم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود، وضبط كمية من مادة الكرستالالمخدرة وتم اتخاذ الإجراء القانونية بحقهم".