المحمداوي يصل كربلاء

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس للزيارات المليونية الفريق أول الركن وصل إلى على رأس وفدٍ رفيع المستوى".وأضاف ان "الزيارة تهدف لحضور مؤتمر مع محافظي وقيادات محافظات وبغداد لمناقشة الملف الامني والخدمي للزيارة، وللتأكيد على استكمال جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".